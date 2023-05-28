Врио губернатора Хоценко торжественно проводил на военную службу омских призывников

В Омске прошли проводы призывников для прохождения военной службы в Вооруженных Силах РФ. Торжественная церемония состоялась на базе Омской академии МВД России. Новобранцы будут выполнять свой воинский долг по защите Отечества в подразделениях Национальной гвардии. Поздравить ребят с началом ответственного этапа в их жизни прибыли представители органов власти, общественных и религиозных организаций, военного комиссариата, руководство академии, юнармейцы. С напутственными словами к будущим воинам обратился временно исполняющий обязанностигубернатора Омской области Виталий Хоценко.

- Поздравляю вас с началом ответственного этапа в жизни – прохождением срочной службы. Отдать воинский долг Родине – обязанность каждого мужчины и патриота, - заявил глава региона. - Всегда помните, что вы представляете Омскую область и дома вас с нетерпением ждут родные и близкие.

Омская область входит в число регионов, которые занимают ведущие позиции по призыву в Центральном военном округе. Ряды вооруженных сил во время весенней призывной кампании 2023 года, согласно заданию Минобороны, должны пополнить более тысячи призывников из Омской области. География службы достаточна обширная: от Калининграда до Камчатки. Омские новобранцы призываются во всех рода и виды войск. Призывники не будут проходить службу на территории Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей.

Продолжится практика направления наших земляков в спортивные и научные роты, 15 лучших определят для прохождения службы в Президентский полк.