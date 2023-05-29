«Это было делом его жизни»: укус клеща в Омской области унес жизнь заядлого грибника

Фото: Мария ЛЕНЦ

Анатолию было всего 65 лет, когда Анастасия буквально осиротела. На сильных плечах уже пожилого мужчины была жена, дочь и до кончиков пальцев любимая и долгожданная внучка.

Ее деда любили и уважали многие в поселке на севере Омской области. Тарский район - кладезь для любителей охоты, рыбалки и грибников. Именно последним промышлял дедушка, вспоминает Настя. Всю свою жизнь с начала сезона мужчина пропадал в лесах.

- Казалось, он знал здесь каждую тропинку. Каждую опушку, где можно было найти хорошую полянку с грибами. Бабушка за лето успевала заготовить по 80 трехлитровых банок. Особенно дед любил белые грузди. Это было делом его жизни, - вспоминает омичка.

И так из года в год, не боясь самых зубастых обитателей местных лесов. Медведи, лисы, волки не были помехой для любителя «тихой» охоты. Но оказался самым страшным «зверем» - клещ.

- Деда не стало, когда ему было 65 лет. Уже прошло восемь лет, а нам до сих пор не верится, что его нет. Угас на глазах. И всего лишь из-за укуса клеща, - рассказывает Анастасия.

Все произошло в сентябре 2015. Тогда мужчина направился в очередной раз в лес. Добыча в тот день, по воспоминаниям девушки, была небольшая. Принес корзинку, пакетик-майку груздей и впившегося клеща на щиколотке.

- Особого внимания мы не придали. Дед вытащил клеща из ноги и, как всегда, сжег его спичкой. Но, что произошло дальше стало для нас чем-то ужасным. Он просто стал угасать на глазах, - вспоминает девушка.

У Анатолия сначала пропал аппетит, начала повышаться температура. Сбивать ее жаропонижающим семье не удавалось. Дома с температурой под 40 он пролежал три дня, а потом местный фельдшер настояла на госпитализации. Все признаки энцефалита были налицо. Но вот мужчина сопротивлялся, мол всего лишь простудился - осень же.

В больницу мужчину доставили уже на скорой. Врачи уверяли, это он еще долго продержался. Всё лечение и восстановление после укуса клеща заняло два месяца. Настя вспоминает, даже по приезде домой дед продолжил угасать. В последующие полгода у тарчанина произошли два два инсульта. Третий он уже не пережил.

К слову, клеща на энцефалит так никто и не проверил. Но диагноз врачей был именно такой. Прививок мужчина старой закалки никогда не делал, что и стало главной ошибкой в его любимом хобби. «Тихая» охота оставила очень громкий след в душе родных Анатолия.

Напомним, что клещевой энцефалит — это острое вирусное заболевание, которое поражает в основном нервные клетки в организме человека. Это могут быть структуры головного мозга, периферическая иннервация или корешковые нервные окончания в спинном мозге. Основной источник заражения — иксодовый таежный клещ. Поэтому каждую весну специалисты Роспотребнадзора рекомендуют проходить вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и нервные клетки родных.

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