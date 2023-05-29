Успела вырастить дочь: В омской прокуратуре сообщили детали уголовного дела бывшего бухгалтера «Почты России», которая скрывалась от правосудия 18 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе Центральный суд Омска начал рассматривать дело бывшего бухгалтера «Почты России» Елены Л. Напомним, в мае омские СМИ прогремели новостью о том, что спустя 18 лет сотрудники полиции поймали экс-сотрудницу организации, которая вывела со счетов организации работодателя больше 17 миллионов рублей. При этом женщина не меняла паспортных данных и не покидала страну. Как такое могло произойти, «КП-Омск» узнавал непосредственно в прокуратуре.

Героиня этой истории – 50-летняя уроженка Тюменской области. В Омск обычная, скромная, ничем не приметная женщина, экономист по образованию, приехала еще в 90-е, устроилась бухгалтером в стабильную госкомпанию, «Почту России», в 1995 году. Проработав в структуре несколько лет за скромную зарплату, женщина поняла, что свое материальное положение можно достаточно быстро улучшить.

В 1999 году у Елены созрел готовый план, как вывести деньги из фирмы. На проработку деталей ушло еще пару лет. Елена была очень острожной – она вовсе не собиралась за «решетку». К жертвам своей аферы она долго присматривалась, выбирала из круга близких знакомых – тех, кто не будет задавать лишних вопросов, и чьи официальные письма не покажутся подозрительными. Так женщина сумела договориться с руководительницей одной из омских управляющих компаний. Приятельницу Елена уговорила подписать и проставить печати компании на нескольких чистых листах бумаги. Затем Елена заполнила сама эту пустоту – составила обращения на имя руководства «Почты России» с требованиями о переводе приличных сумм на счет УК за якобы оказанные услуги. Филиалы почты, как известно, разбросаны по всему городу, и многие из них расположены в жилых домах. Поэтому такие письма не вызвали подозрений. Да и суммы в них значились не слишком броские – в несколько десятков тысяч рублей.

- Органами предварительного расследования установлено, что Лунева в период с 1 августа 2001 года по 31 мая 2004 года, работая бухгалтером финансово-экономического отдела Почтамта – филиала ГУ «Управление федеральной почтовой связи Омской области», расположенного по адресу: город Омск, улица Герцена, дом 1, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, с целью совершения хищения денежных средств, неоднократно по фиктивным платежным поручениям перечисляла с расчетного счета Почтамта на расчетные счета подконтрольных ей ООО «Метизметторг», ООО «Проммет», ООО «Брок», Нестеренко О.В. денежные средства, - сообщают в прокуратуре по Омской области. Всего за три полных года Елена сумела причинить ущерб работодателю в размере 17 миллионов и 92 тысячи рублей.

В общем, вскоре деньги оказались на счету знакомой Елены, а затем – обналиченными и в руках самой фигурантки. Женщина, по свидетельствам коллег, стала жить на широкую ногу. Покупала красивые наряды, ездила на отдых заграницу, купила неслыханной дорогой по тем временам автомобиль – Toyota RAV-4 и даже квартиру в центре Омска. И все бы ничего, но эта сказка закончилась быстро.

В начале 2000-х правительство решило объединить всех почтовых операторов, а таких было 82 – в единое федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Почта России». Бухгалтер смекнула сразу: все документы и передаточные акты будут изучать под лупой. Не дожидаясь грандиозного для Почты России события, Елена уволилась по собственному желанию, продала машину и квартиру и уехала в Москву. Какую сумму выручила от продажи – не сообщает, говорит, что забыла.

Из Москвы Елена на попутках добралась до Санкт-Петербурга, уже не покупая билет на свое имя. И зажила спокойной жизнью на квартире, взятой в аренду на длительный срок. В 2007 году родила дочь, затем неофициально устроилась на работу. А пять лет назад, когда женщине по закону нужно было идти менять паспорт по достижению 45 лет, просто никуда не пошла, так и жила с просроченным документом, удостоверяющим личность. Какие кошмары снились ей по ночам и снились ли вообще – история умалчивает. Женщина сейчас крайне закрыта, находясь под стражей, ни с кем не общается и следует советам адвоката.

Сразу после задержания подозреваемая призналась в мошенничестве в особо крупном размере, подтвердив всю сумму 17 млн рублей. Когда начался суд, женщина изменила показания, признав вину частично – в пределах 223 тысяч рублей. Остальную сумму она не признает. Отметим, что в письмах-поручениях, которые составляют основу дела, значатся подписи третьих лиц, а не самой фигурантки.

Если вина Елены будет признана в полном объеме, женщине грозит 10 лет колонии. Кроме того, «Почта России» собирается заявить иск на возмещение причиненного ущерба в 17 миллионов рублей. К слову, никакого имущества ни у Елены, ни у ее близких родственников официально нет, чтобы обратить в доход государства. 16-летняя дочь фигурантки, пока идет суд, временно помещена в социальное госучреждение. Ее судьба напрямую зависит от того, какое наказание изберут маме.

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