В Омске задержали 10-классника, подрабатывавшего оптовым наркокурьером

Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой УМВД России по Омской области.

В Омске завели уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении десятиклассника. 17-летний парень подрабатывал оптовым наркокурьером.

— По версии следствия, школьник получал оптовые партии наркосинтетики, с целью конспирации фасовал их в квартирах, которые снимал посуточно, после чего раскладывал по тайникам закладки для розничных курьеров. Оперативниками при задержании у подростка были изъяты четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом, которое, согласно экспертизе, является синтетическим наркотиком, а также весы и упаковочный материал, — сообщили в пресс-службу СУ СКР по Омской области.

Парню может грозить от 15 до 20 лет (для несовершеннолетнего лица до 10 лет) колонии. Следственные действия, направленные на установление иных фактов противозаконной деятельности школьника, продолжаются.

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