В Омске задержали членов банды, занимавшейся выращиванием и сбытом дурман-травы

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

В Омске оперативники задержали троих омичей, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков.

Организатора наркобанды — 32-летнего омича — задержали в Советском округе на улице 22-го Апреля. У него на даче были обнаружены и изъяты 710 граммов марихуаны, а также выращенная им конопля. В гаражном боксе правоохранители нашли еще 102 грамма веселящего вещества.

У его 36-летнего и 35-летнего сообщников при задержании были изъяты около 30 граммов марихуаны, которую они собирались в дальнейшем продать. Кроме того, в жилище младшего из них в двух шкафах полицейские обнаружили целую лабораторию по культивированную конопли.

В отношении организатора полицейские завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», а в отношении его подельников – по ч. 3 ст. 30 – п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере». Кроме того, на 35-летнего подозреваемого было заведено дело по по ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Все уголовные дела были объединены в одно производство. Членом наркогруппировки грозит до 20 лет колонии. На время расследования им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Омска устроил конопляную ферму в коттедже своего умершего отца

При обыске у омича нашли 64 горшка с кустами конопли(подробнее...)