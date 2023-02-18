Житель Омска устроил конопляную ферму в коттедже своего умершего отца

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

Омские полицейские задержали жителя Кировского округа, который выращивал коноплю у себя в коттедже на улице Кондратюка.

При обследовании дома на втором этаже правоохранители нашли горшки с кустами конопли и все принадлежности для веселого садоводства — семена, специальный грунт, удобрения, лампы и термометры. Все необходимое 33-летний омич приобретал в интернете. Всего сотрудники полиции изъяли 64 куста наркосодержащего растения и свыше 30 килограммов готового продукта — марихуаны.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области, теплицу для выращивания дурман-травы мужчина в доме умершего отца.

В отношении наркосадовода завели уголовные дела по ч. 1,2 статьи 228 УК РФ и ч. 1 статьи 231 УК РФ. Омича поместили под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Омске задержали инженера-химика одного из предприятий, который устроил у себя в квартире лабораторию по изготовлению амфетамина.

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