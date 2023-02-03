В Омске инженер-химик создал у себя в квартире лабораторию по производству амфетамина

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

Инженер-химик одного из омских предприятий отправится за решетку на 15 лет за организацию нарколаборатории по производству амфетамина в своей квартире.

Как выяснили оперативники, в 2021 года 34-летний омич, несколько лет употребляющий амфетамин, решил занять его изготовлением самостоятельно. С этой целью мужчина приобрел в интернете все необходимые реактивы и вещества. Прекурсоры для дальнейшего производства наркотика задержанный производил при помощи электроплитки на работе, пока коллег не было рядом. Лабораторию в своей квартире накрохимик оборудовал всем, что нужно в процессе приготовления веществ, в том числе колбами и пипетками. Дурман-вещества он сбывал своим приятелям.

При обысках в квартире омича были найдены свыше 40 граммов амфетамина, а также несколько доз героина и марихуаны.

В отношении мужчины завели два уголовных дела по статьям «Незаконное изготовление психотропных веществ» и «Незаконный сбыт психотропных веществ». Ему может грозить до 15 лет колонии.

Напомним, ранее в Омске задержали мужчину, который снимал сауны и гостиницы, чтобы фасовать там наркотики.

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