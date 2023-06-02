В Омской области во время школьной линейки сразу семь детей потеряли сознание

Фото: vk.com/school12pnz

В пятницу, 26 мая, в Таре Омской области во время торжественной линейки, посвященной открытию мемориальный доски герою специальной военной операции (СВО), в школе № 12 семь детей в возрасте от 10 до 12 лет упали в обморок. Школьников понадобилась помощь медиков: их доставили в больницу.

Сразу после инцидента сразу появилось несколько версий, почему детям стало резко плохо. По словам очевидцев, школьники могли отравиться химикатами: накануне на территории образовательного учреждения проводилась акарицидная обработка. Еще одна версия — солнечный удар. При этом местные жители в социальных утверждают, что в тот день солнце настолько сильно не пекло.

В районном комитете по образованию заявили, что у всех детей, которые потеряли сознание, была взята кровь на анализы. Согласно результатам исследования, какие-либо отравляющие вещества в крови у школьников обнаружены не были. По домам ребят отпустили на следующий день. Таким образом, версию с отравлением химикатами, использовавшимися для обработки территории, можно отбросить.

Как сообщают два источника «КП-Омск» в надзорных органах, причиной обморока у детей стал солнечный тепловой удар. По их словам, это подтверждают взятые у ребят анализы крови.

Напомним, ранее правоохранители нашли в телефоне 12-летнего сына жителя Омской области, который убил зверски расправился со своей женой, взрослые видео. Оказалось, что отец заставлял мальчика снимать сцены домашнего насилия над матерью. Своей версии произошедшего с «КП-Омск» поделился сосед семьи.

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