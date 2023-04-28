Отец из омской Изюмовки, убивший жену, сам дал 12 летнему сыну телефон с камерой: он хотел доказательств ее измен

Дом Олеси и Евгения. Фото автора.

В самом конце марта в небольшом селе Изюмовка Щербакульского района Омской области муж до смерти избил свою жену. Следователи нашли на теле убитой множественные гематомы, ушибы, порезы. Но самая страшная пугающая находка для правоохранителей оказалась в телефоне 12-летнего сына этой пары, многие из сцен домашнего насилия паренек снимал на свой мобильный.

На днях с редакцией «КП-Омск» связался односельчанин по имени Олег и рассказал свою версию событий. Мужчина утверждает, что в СМИ не отображено главной драматической линии. Олеся была неверна мужу, и он слишком много лет боролся с ее образом жизни.

Развод - каждую пятилетку

Трагедия в этой семье назревала давно, отзываются знакомые и соседи семьи. Как оказалось, 41-летний Евгений и 39-летняя Олеся – не местные. В Омскую область они приехала сначала из Казахстана, но жили в другой деревне этого же района. А пять лет назад перебрались в Изюмовку.

Дом соседа, у которого Олеся часто бывала. Фото автора.

- Они долго вместе живут, у них два сына. Одному 12 лет, другой сейчас в армии служит, пару месяцев до дембеля, - рассказывает односельчанин по имени Олег. – Женька мне давно рассказал, что приехали сюда, потому что на предыдущем месте слухи всякие ползали. Женька – он мужик крепкий и за семью в ответе, не было другой работы на селе, всегда мотался по вахтам – кормить-то как-то надо такую ораву. А только он из дома – Олеся за бутылку и гуляет, как нравится. Говорил мне, что пробы на ней в той деревне ставить было негде. Вот уехали от злых языков. А что толку-то? Тут все то же самое мы 5 лет и наблюдали. У нас тут, собственно, все только так и развлекаются - больше даже сходить некуда, ни клуба, ни кино, два магазина, и точка.

Из развлечений - только алкоголь

Изюмовка – совсем небольшая деревня, в ней 15 улиц и 855 человек населения. Половина из них дети и пенсионеры. Заняться здесь реально особо нечем. На работу трудоспособные жители ездят либо в соседние села покрупнее, либо в Омск.

- У нас много мужиков на север мотаются. Денег заработают там, сюда привозят. А тут с ними что делать? Только и пропивать, подсобного хозяйства у вахтовиков, как правило, нет, - продолжает Олег.

Здание магазина выглядит чуть ли не лучше всех в селе. Фото автора.

Вот и Олеся развлекала себя как могла, не работала. Пока муж был дома – находилась с ним. Когда он уезжал – бегала к соседу, тоже работающего вахтовым методом. Евгению, конечно, быстро об этом доложили, но он захотел все увидеть своими глазами. Купил 12-летнему сыну телефон, просил снимать на видео мамины загулы. Сын не просто увлекся – подростка, у которого и друзей толком не было, в этот водоворот затянуло с головой. Отцу видео исправно слал. А по приезду Олеся за них так же исправно получала тумаки.

Купил телефон ради доказательств измен

- Он когда телефон купил, ко мне еще приходил, хвастался. Смотри, что я сыну купил – чтоб Олеську контролировать… - добавил односельчанин.

Следователи не раскрывают, что именно удалось заснять сыну Андрею на видео, но ту роковую ночь, после которой Олеся не проснулась, он тоже провел дома. Соседи говорят, что на женщине живого места не было.

После трагедии Евгения арестовали, сейчас идет расследование этого дела. 12-летнего Андрея из Изюмовки перевезли на время к родственникам в другое село. Мальчик находится в стрессе, с ним работает психолог, педагоги сообщают, что он и так не успевал усваивать материал, оставался на второй год.

По деревне полно заброшенных мест, где когда-то были дома, а остались заброшенные участки. Фото автора.

Женщина не дожила до развода всего пять дней. Он должен был состояться 4 апреля, трагедия случилась 29 марта. Правда, одни свидетели говорят, что разрыв происходил по инициативе самой Олеси, другие - как Олег - твердят, что Евгений сам собирался устроить новую жизнь уже давно, но никак не мог решиться. В какой момент мужчина потерял над собой контроль, но почему так жестоко вовлек в личную жизнь неокрепшего сына, возможно, станет известно в суде.