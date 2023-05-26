В Омске сегодня ночью сгорели четыре легковушки, припаркованные во дворе многоэтажки

Фото: скриншот видео, предоставленного ГУ МЧС по Омской области.

В Омске сегодня ночью, 26 мая, горели четыре легковых автомобиля, припаркованных во дворе многоэтажки в Ленинском округе.

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, в результате возгорания сгорели дотла автомобили 2012 и 2021 годов выпуска. Они не подлежат восстановлению. Кроме того, пострадали еще две машины — 2004 года выпуска и неустановленного года выпуска. Причины пожара и материальный ущерб еще придется установить.

Вчера днем, 25 мая, там же, в Ленинского округе, загорелась еще одна легковушка. К моменту прибытия пожарных густой дым шел из-под капота автомобиля. Размер материального ущерба и причины пожара также устанавливаются.

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