В Омске открылся театральный фестиваль «Золотая маска»

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25 мая в Омской драме в 12-ый раз открылся театральный фестиваль «Золотая маска». Масштабное культурное событие началось с постановки режиссера Камы Гинкаса по повести Льва Толстого «Отец Сергий». Пьесу представили артисты Московского ТЮЗа.

- Мы не смеем показывать таинство в театре. Считаю это абсолютно невозможно. Мы театрализуем как эти таинства существуют в некоторых правилах. Категорически не имитируем ничего из этого, - объяснил задумку режиссер.

Кама Гинкас впервые обратился к прозе классика. Лев Толстой показался для народного артиста именно тем писателем, произведение которого просто было необходимо зрителю. «Отец Сергий» - это исповедь великого классика.

Между тем, омичей ждут еще несколько спектаклей российских театров. Завершится «Золотая маска» 2 июня постановкой «Мужья и жены» артистов МХТ имени Чехова. На сцене Музыкального театра предстанут Дарья Мороз, Игорь Верник и другие знаменитые артисты.

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