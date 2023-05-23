Это самый удобный город с точки зрения дальности: Столицу России предложили перенести в Омск

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Столицу России необходимо срочно перенести в Омск – это решит проблему «гиперцентрализации» вокруг Москвы и даст ощутимый и столь сейчас нужный толчок развитию страны, заявил изднию «Абзац» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Свою точку зрения эксперт высказал после того, как российский климатолог Алексей Кокорин предположил, что из-за повышения средней годовой температуры на 2-5 градусов по Цельсию, к 2060-2080-м годам жить в Москве станет слишком жарко и некомфортно. Демограф с климатологом оказался солидарен, но все же по другим соображениям.

- Проблема переноса столицы – это не вопрос каких-то астрономических, климатических или других фантазий. Это настоятельный императив спасения страны. Он связан с тем, что гиперцентрализация вокруг Москвы разрушают всю пространственную систему нашей огромной страны. Вопрос переноса столицы – это и необходимость сдвига акцента на восток. Сейчас особенно модно говорить о повороте на восток. Это надо делать срочно, и переносить надо в Омск, потому что это самый удобный для этого город с точки зрения дальности переноса столицы, - цитирует эксперта источник.

Крупнов пояснил, что вокруг 20-летнего недостроя - аэропорта Омск-Федоровка необходимо будет в короткие сроки создать городок, по западной терминологии – аэротрополис, малоэтажный суперсовременный город, который мог бы выполнять функции столицы. Нынешний аэропорт имени Карбышева находится в черте города, и мало чем поможет. Приступить к строительству такого города стоит чем можно раньше, «потому что тем самым мы дадим новый импульс жизни страны», подытожил демограф.