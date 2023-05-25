Восьмилетний ребенок получил перелом во время игры на батуте на Левобережье Омска

Фото: Евгения ГУСЕВА

23 мая ЧП произошло в Кировском округе Омска. Ребенок 2015 года рождения получил перелом надмышечника плечевой кости во время игры на батуте.

- Прокуратура Кировского округа г. Омска организовала проверку по факту получения ребенком травмы в надувном батутном центре, установленном на площади у торгового комплекса, - уточнили в областной прокуратуре.

Сейчас специалисты надзорного органа проводят проверку по факту случившегося. Прокуроры дадут оценку работы собственника аттракциона.

Расследование дела, которое ведут сотрудники ОП №1 УМВД России по городу Омску взято на контроль ведомства.

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