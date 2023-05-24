Жителя Омска, убившего родного брата во время охоты, приговорили к 8 годам колонии

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области суд вынес приговор 59-летнему мужчине, убившего своего родного брата на охоте.

— В суде установлено, что вечером 26 августа 2022 года обвиняемый, находясь на охоте на берегу озера в районе с. Нагибино Тюкалинского района, произвёл два выстрела в 66-летнего родного брата, отчего потерпевший скончался спустя непродолжительное время, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Задержали омича на месте преступления. Вину он признал лишь частично, заявив, что не хотел убивать своего брата.

Тюкалинский районный суд приговорил мужчину к 7 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в установленные сроки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омичка зарезала сожителя, избившего ее собаку, а потом уехала с друзьями отдыхать в сауну

Женщине грозит до 15 лет колонии за расправу над возлюбленным(подробнее...)