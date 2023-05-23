Омичка зарезала сожителя, избившего ее собаку, а потом уехала с друзьями отдыхать в сауну

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске будут судить 49-летюю местную жительницу, убившую своего сожителя за избиение собаки.

По версии следствия, днем 26 февраля 2023 года между обвиняемой, находившейся в нетрезвом состоянии, и ее возлюбленным произошел конфликт по причине того, что тот избил ее собаку. Фигурантка дела во время перепалки схватила нож и нанесла сожителю несколько ножевых ранений. Мужчина скончался на месте.

Свидетелями расправы могли стали ее соседи и друзья, находившиеся в это время в доме омички. Их она убедила не сообщать о случившемся в полицию и предложила продолжить отдых в сауне. Задержали фигурантку дела на следующий день в обед, когда она вернулась из увеселительного заведения.

Уголовное дело об убийстве в отношении «зоозащитницы» прокуратура Советского округа передала в суд. Женщине грозит до 15 лет колонии.

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