В Омске АО «Транснефть-Западная Сибирь» оштрафовали на 310 тыс. руб. за несвоевременное сообщение о розливе нефти

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский межрайонный природоохранный прокурор по инициативе природоохранной прокуратуры привлек к административной ответственности АО «Транснефть-Западная Сибирь». Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

27 января 2023 г. вблизи д. Луговая Новотроицкого сельского поселения Омского района произошла утечка нефти. В результате прокурорской проверки было установлено, что причина происшедшего – разгерметизации магистрального трубопровода, принадлежащего АО «Транснефть-Западная Сибирь».

В результате компания была привлечена к административной ответственности по статьям «Сокрытие или искажение экологической информации – несвоевременное сообщение о факте розлива нефтепродуктов», «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами» и «Загрязнение лесов химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, и (или) иное негативное воздействие, совершенные в защитных лесах».

Общий размер штрафов составил 310 тысяч рублей. По данным прокуратуры, инцидент произошел по вине 5 должностных лиц предприятия. Они допустили нарушения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, за что также были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 82 тысячи рублей.

– После внесенного в адрес руководителя Общества природоохранным прокурором представления принят комплекс мер по фактическому устранению выявленных нарушений закона, – сообщили в надзорном ведомстве.

АО «Транснефть – Западная Сибирь» разработан проект рекультивации загрязненного земельного участка. В настоящее время мероприятия в рамках технической рекультивации завершены. Окончательные работы по биологической рекультивации будут завершены к октябрю 2023 года (в соответствии с утверждённым планом).

Омская межрайонная природоохранная прокуратура взяла под контроль вопросы фактического устранения выявленных нарушений закона, возмещения вреда, причиненного окружающей среде.