Омичи готовы брать ювелирные украшения в качестве вклада в будущее, но за кредитные деньги

Фото: Оксана ЗУЙКО

Как «инвестицию в будущее» расценивают омичи кредит, который готовы взять на покупку ювелирного украшения. Таких подобралось 28% опрошенных ювелирного холдинга SOKOLOV и маркетплейса Ozon.

- В основном они приобретают в кредит или рассрочку кольца, серьги и изделия с бриллиантами, - уточняют аналитики.

38% опрошенных омичей заявили, что готовы взять кредит ради покупки подарка дорогому человеку. Так, 33% респондентов из Омска оформляли заем на приобретение ювелирного изделия. Еще 23% жителей города для такой покупки оформляли рассрочку. Что касается гендерной принадлежности, женщины готовы покупать украшения в долг чаще мужчин: 39% против 27% соответственно. В основном в кредит или рассрочку берут часы - 28%, кольца - 25%, подвески - 15%, изделия с бриллиантами - 10% и браслеты -10%. К слову, помимо ювелирных изделий омичи часто берут кредиты или рассрочку на покупку техники - 26% и на путешествия - 23%. И лишь 8% — для покупки квартиры или ремонта.

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