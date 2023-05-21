В Омске три ребенка стали жертвами бродячих собак за один день

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В Омске в минувшую субботу, 20 мая, произошли два случая нападения бродячих собак на детей, пострадали три ребенка.

Днем 20 мая у дома № 15 по улице Тарской бездомная собака напала на двух девочек, 10 и 13 лет. Одну укусила за ногу, у другой - разодрала брюки. В тот же день во дворе дома № 83В по улице Челюскинцев бездомная собака укусила за ногу 6-летнего мальчика, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По факту упомянутых инцидентов прокуратура Центрального округ начала проверку. В ходе нее надзорное ведомство даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, управляющих компаний по соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил. Произошедши заинтересовались и в Следкоме. Ведомство проведет проверку, по итогам которой будет принято решение о заведении уголовного дела.

Случаи нападения агрессивных животных на детей прокомментировали в мэрии.

— Как только поступила информация о нападении собак, бригады отлова БУ «Муниципальный приют для животных» оперативно были направлены по указанным адресам. Сегодня работа службы отлова на этих улицах продолжится. Семьям пострадавших готовы оказать всю необходимую помощь, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Власти отмечают, что ранее заявки на отлов бродячих собак с улиц Тарской и Челюскинцев не поступали.