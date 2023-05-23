«Он был одним из тех достойнейших, тех «штучных» людей»: Леонид Полежаев почтил память Владимира Варнавского

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23 мая не стало бессменного председателя Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. На скорбную новость отреагировали многие политики. Но многие все же ожидали реакции того, с кем свою политическую карьеру Владимир Алексеевич начинал. Экс-губернатор омского регина Леонид Полежаев вспомнил доброго друга и крепкого товарища словами памяти.

- Ушел из жизни Владимир Алексеевич Варнавский. Политик, гражданин, человек, вся жизнь которого была отдана без остатка обществу, долгу, Омской области, верным сыном которой он был до конца.

Сейчас, когда его только что не стало, трудно оценить масштаб личности. Кто-то желчный и завистливый поспешит съязвить о неуместности «стариков во власти».Кто-то задумчиво промолчит, про себя формулируя что-то важное. Должно пройти какое-то время, чтобы оказалось ясной цена этой потери. Он был одним из тех достойнейших, тех «штучных» людей, которые сделали очень многое для всех жителей области.

Для меня его уход из жизни - что-то непоправимое, не укладывающееся ни в сердце, ни в голове. Двадцать два года совместной деятельности. Мы пережили вместе и самые интересные, и самые изнуряющие времена. Невосполнимая утрата для области, семьи, коллег, друзей. Нам остается только благодарно вспоминать: хранить в душе частичку его харизмы, ораторской силы, житейской мудрости. Уверен, что все те, кто когда бы то ни было работал, дружил с ним, да и просто знал этого человека, сами примут это решение - помнить, - высказался Леонид Полежаев.

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