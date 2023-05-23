Паспорт объекта появился на ограждении исторического здания ТЭЦ-1 на улице Некрасова в Омске

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Город55 сообщает о появлении паспорт строительства на ограждении территории выбывшей ТЭЦ-1. Земельный участок, который связывают с семьей депутата Госдумы РФ Игоря Антропенко, предполагается застроить культурно-развлекательным комплексом.

Согласно имеющимся данным, возведением нескольких зданий займется общество с ограниченной ответственностью «Строительные материалы Сибири». Предприятие на 80% принадлежит отцу парламентария - Александру Антропенко.

История с появлением скандальной застройки тянется уже пару лет. Сначала архитекторы и краеведы выступили против появления элитного жилмассива в самом сердце Омска - на набережной Оми. Они делали упор на то, что исторический сегмент в виде ТЭЦ-1 потеряет свою ценность в рамках предлагаемого проекта.

Специалистов не услышали также как и жителей Омска, которых на публичных слушаниях больше всего волновал вопрос возникновения пробок в центре города. Городские депутаты также высказывались против жилой застройки. Но сейчас в СМИ это место называют культурно-развлекательный комплекс. Видимо, таким образом застройщик решил заглушить волну возмущения, опустив подробности о жилом назначении серии зданий.

К слову, рядом с планируемой застройкой Антропенко вырос объект, планируемый под гостиницу. Ее связывают с фамилией известного бизнесмена Сергея Морева.

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Но как всегда, мнение местных жителей никто не спросил (подробнее)