От неоготики до эротики: Самые интересные события омской «Ночи музеев-2023»

Фото: Елена Урманова

В субботу, 20 мая, в омских музеях прошла Всероссийская акция «Ночь музеев». В рамках акции омичи посетили выставочные павильоны, приняли участие в тематических мастер-классах, побывали на лекциях. Своими впечатлениями поделилась «КП-Омск».

Фото: Елена Урманова

Так, музей имени М.А. Врубеля представил вниманию омичей выставку «Стиль в зеркале эпохи. Русское и зарубежное искусство ХV – начала ХХ века». В четырех залах Генерал-губернаторского дворца расположились произведения искусства, выполненные в популярных для России и Европы XV — начала XX века стилях: ренессанс, барокко, рококо, классицизм, модерн. Также на выставке представлены неостили ХIХ – ХХ веков: неоготика, неорококо, неоренессанс, необарокко, неоклассицизм. Каждый зал раскрашен в свой цвет, соответствующий общему настроению того или иного стиля искусства. Развешенные по стенам старинные зеркала, словно порталы, переносят в другие эпохи, погружая то в роскошь барокко, то в сдержанный классицизм, то в мрачное очарование неоготики. Каждый экспонат наделен своей изюминкой. Например, часы-орган с музыкальным механизмом внутри или трон, украшенный буддийскими символами, подаренный российской императрице калмыками. Всего около 300 произведений искусства, среди которых мебель, зеркала, часы, вазы, посуда, канделябры, живописные и графические работы, скульптура.

Фото: Елена Урманова

Одним из ярких событий акции стала пикантная выставка 18+ на втором этаже городского музея «Искусство Омска», отражающая идею эроса в российском и омском искусстве. Картины омских художников – откровенные, эпатажные, экспрессивные, порой с налетом комичности и абсурда, завораживающие, яркие, притягательные – воплощение эротизма во всех его видах: от легкой эротики до откровенной, необузданной страсти. Инсталляции дополнили тематические перформансы («Сексуальности и мода», «Идентичность» и другие). Также в музее до позднего вечера шли тематические лекции. Аншлаг собрали лекции о влиянии жизни в городе на сексуальность, об эросе в кинематографе и ню в отечественном изобразительном искусстве.

Фото: Елена Урманова

А на первом этаже музея посетителей ждала выставка 0+ от омских художников, влюбленных в город Омск. Уютные улочки, скверы, автобусы, мосты и закаты – во всем есть своя романтика. Рассматривая картины и инсталляции, как будто гуляешь по родному городу и открываешь его заново: тихий, шумный, просторный, местами неприглядный, но все равно любимый. По словам организаторов, Омск в таких работах предстает узнаваемым, но в то же время романтизированным. Взгляд художника оживляет городской пейзаж, выстраивая с ним диалог на равных. В этом диалоге Омск предстает городом, «который хочет любить, и в котором может родиться любовь».

Фото: Елена Урманова

Фото: Елена Урманова

Фото: Елена Урманова