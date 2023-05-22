Омский суд смягчил приговор подросткам, расправившимся с семьей из трех человек в Юрьевке

Фото: пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Омский областной суд смягчил приговор двум подросткам, жестоко расправившимся с семьей в селе Юрьевка Павлоградского района.

Напомним, в январе 2022 года 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего возлюбленного расправиться с ее родными, которые были против их отношений. Парень зарезал всю ее семью — 35-летнюю мать, 38-летнего отчима и 10-летнюю сестру-инвалида. В живых остался только 6-летней брат девочки, с которым она якобы успела спастись от убийцы, вломившегося в дом ее семьи. Однако обмануть следствие у подростков не получилось.

В марте 2023 года суд вынес приговор обвиняемым. Тогда парню назначили 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима, а девушке — 6,5 года исправительной колонии.

Однако судебная коллегия по уголовным делам пересмотрела решение суда и смягчила наказание обвиняемым, исключив квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору». Таким образом, девушка проведет в колонии 6 лет и 4 месяца, а ее друг — 6 лет и 6 месяцев.

В прокуратуре Омской области сообщили, что решение суда пока не получали, однако заверили, что после изучения материалов будет рассмотрен вопрос о подаче кассационной жалобы.

— Пока у нас нет судебного решения. Как придёт, изучим, и будем принимать решение о кассации, — прокомментировали решение облсуда «КП-Омск» в прокуратуре.

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