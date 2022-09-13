В Омской области завершили расследование зверской расправы над семьей в Юрьевке

Этим ножом подросток убил родителей и сестру-инвалида своей возлюбленной Фото: СУ СК РФ по Омской области

Накануне следователи СУ СК РФ по Омской области завершили расследование уголовного дела о зверском убийстве семьи в селе Юрьевка Павлоградского района.

По данным следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня убить ее 36-летнюю мать и 38-летнего отчима, которые были против дружбы подростков. Их отношения ранее становились причиной конфликтов в семье обвиняемой.

Стоп-кадры допросов подростков. Фото: СУ СК РФ по Омской области.

Для убийства парень взял у своего приятеля штык-нож. Около 2 часов ночи 22 января этого года он пробрался в дом с заднего двора через дверь, которую открыла 14-летняя обвиняемая. Сельчанин несколько раз ударил ножом спящих взрослых, а потом набросился на 10-летнюю сестру-инвалида своей возлюбленной и также нанес ей несколько смертельных ударов.

После того как парень убил родителей и сестру 14-летней омички, она с целью скрыть преступление взяла своего 6-летнего брата и побежала в слезах к соседям, которым она рассказала, что якобы в дом влез неизвестный мужчина и убил ее семью. Для убедительности обвиняемая даже придумала внешность убийцы, на основе которой полиция составила фоторобот. Правоохранители ей поверили и принялись разыскивать изверга, расправившегося с семьей в Юрьевке. Они обошли дворы в селе, расспросили местных жителей и провели все возможные следственные мероприятия, но никакого убийцы не нашли.

Свои показания школьница меняла несколько раз. Изначально, по ее словам, спасло ей жизнь то, что она находилась в туалете. В других показания она сказала, что услышала крики своей матери и выпрыгнула из окна, а потом побежала к соседям. Из показаний следовало, что ее 6-летний брат просто взял и побежал за ней. В итоге подобная путаница смутила правоохранителей. Тогда было решено провести следственные действия, чтобы установить, а не солгала ли 14-летняя школьница. Как оказалось, девочка и ее парень все-таки скрывают все обстоятельства трагедии. На повторных допросах парочка созналась в содеянном, а 17-летний парень и вовсе подробно рассказал, как все было на самом деле, и подтвердил все свои показания уже на месте преступления. Школьница при этом признала свою вину лишь частично.

Следствие провело и судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Она показала, что подростки полностью вменяемы. При расследовании уголовного дела было проведено множество следственных действий, которые подтвердили причастность подростков к зверской расправе над семьей.

- В настоящее время обвиняемых и их адвокатов ознакомили с материалами следствия. В дальнейшем уголовное дело с обвинительным заключением будет передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семья 17-летнего парня, подозреваемого в тройном убийстве в Омской области, состояла на учете

Ради любви Александр из непростой семьи пошел на страшное преступление(подробнее...)