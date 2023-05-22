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Происшествия22 мая 2023 5:40

В Омске будут судить рецидивиста-директора стройфирмы за долг перед банком в 6,1 млн рублей

Мужчина уже успел обзавестись новым контрактом, но обязательство перед кредиторами так и не погасил
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура направила в суд уголовное дело за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности директором омской строительной компании.

Как оказалось, суд для омича будет не первым. Ранее он уже имел «уголовку». А теперь после игнорирования исполнительного производства судебных приставов мужчине придется еще раз предстать перед правосудием.

- По инициативе обвиняемого с целью уклонения от кредиторской задолженности было изменено фактическое местонахождение организации. После чего, им были заключены дополнительные соглашения с контрагентами в части изменения номеров расчетных счетов для перечисления за выполненные работы более 42 млн рублей, которые израсходованы в том числе на личные цели, не связанные с погашением указанной кредиторской задолженности, - уточнили в областной прокуратуре.

К слову, обвиняемый от дачи показаний отказался, но вину в преступления признал полностью.

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