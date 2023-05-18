За 105 тысяч рублей и скважину на даче омский чиновник «подмахнул» документы подрядчику Красногорского гидроузла

Фото: УФСБ России по Омской области

Сразу два уголовных дела за дачу взятки и ее получение заведено в Омской области. Касается очередной скандал Красногорского гидроузла.

В региональном управлении ФСБ рассказывают, что фигурантами стали начальник отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла, а также подрядчик, который якобы инициировал факт передачи денежного вознаграждения.

Ведомство указывает, что периодом нарушения стали 2018-2022 годы. Тогда между КУ «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» и коммерческой организацией были заключены государственные контракты на выполнение работ по обслуживанию объекта незавершённого строительства. Сумма колебалась в районе 120 млн рублей.

- За содействие в заключении государственных контрактов с коммерческой организацией, беспрепятственный прием выполненных работ и их оплаты в кратчайшие сроки в полном объеме согласно предварительно достигнутой договоренности представитель коммерческой структуры должен был передавать должностному лицу денежное вознаграждение, а также оказывать услуги имущественного характера, - уточнили в омской ФСБ.

Согласно имеющейся информации прокуратуры и Следственного комитета, здесь период значится с мая 2020 по март 2023 года. А в услуги имущественного характера вошли - бурение скважины на даче у чиновника, а также 105 тысяч рублей на счет его жены. Общая сумма взятки составила 150 тысяч рублей, что расценивается как особо крупный размер.

Силовые структуры провели обыски по месту работы и жительства подозреваемых. Начальника отдела посадили в СИЗО на два месяца. Ведется расследование.

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