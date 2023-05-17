Омский облсуд оставил в СИЗО замглаву депимущества Кондратьева, обвиняемого в получении взятки

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Омский областной суд рассмотрел жалобу на постановление Куйбышевского районного суда, в которой подозреваемый во взятке замгалвы омского депимущества Евгений Кондратьев просил освободить его из СИЗО и отправить под домашний арест. Апелляцию адвоката чиновника судья отклонил - Кондратьева оставили в СИЗО. Напомним, что он обвиняется в получении взятки в крупном размере за незаконные действия.

- По версии следствия, 9 марта 2023 года в одном из кафе в Омске Кондратьев получил от предпринимателя, действующего в интересах санкт-петербургского ООО «Пинотаж» (основной деятельностью является управление недвижимым имуществом), в виде взятки 970 тысяч рублей за ряд незаконных действий, направленных на заключение договора с МУП Омска «Муниципальные рынки» (учредителем выступает городской округ г. Омск в лице Департамента имущественных отношений Администрации Омска) по аренде нежилых помещений Центрального рынка по заниженной стоимости, - сообщает омский облсуд.

В конце апреля Куйбышевский районный суд заключил подозреваемого под стражу на срок до 25 июня 2023 года. И эта мера пресечения будет действовать дальше.