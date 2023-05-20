В Омске 10-летний ребенок попал в реанимацию после того, как поджег бензин

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, вчера, 19 мая, в восьмом часу вечера,10-летний школьник гулял с 41-летним отцом по ул. Рокоссовского. В районе гаражей мальчик нашел бутылку объемом 0,25 литров с неизвестной жидкостью. По предварительным данным, в бутылке был бензин. Мальчик попросил у отца зажигалку и поджег содержимое.

Жидкость воспламенилась мгновенно. Загорелась одежда. Ребенка в крайне тяжелом состоянии, с ожогами тела 35% доставили в больницу. Он получил ожоги 2-й и 3-й степени. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Происшествие взяла под контроль прокуратура Центрального округа.

– В настоящее время прокуратура организовала проверку соблюдения органами системы профилактики законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, также взяла на контроль ход доследственной проверки, проводимой органами полиции по факту случившегося, — пояснили в прокуратуре Омской области.