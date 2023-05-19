В Омске арестовали водителя BMW, сбившего насмерть 65-летнюю женщину на «пешеходнике»

Фото: скриншот видео, предоставленного пабликом «Инцидент Омск» во «Вконтакте»

В Омске накануне 44-летний водитель BMW насмерть сбил 65-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе на улице Хабаровской и скрылся с места. Виновника задержали и ДТП поместили в изолятор временного содержания. По факту аварии заведено уголовное дело.

— Предварительно установлено, что вечером 44-леьний мужчина на автомобиле «БМВ» двигался по улице Хабаровской в направлении улице 9-й Рабочей. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель не остановился перед 65-летнейм женщиной и совершил наезд. После, проехав 50 метров, остановился на обочине, подошел к пострадавшей, увидел, что она скончалась, сел в автомобиль и покинул место ДТП, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Брошенную иномарку омича обнаружили возле одного из домов на улице Кирова. К правоохранителям омич пришел самостоятельно вечером того же дня. При этом дать какие-либо пояснения он отказался. Мужчине может грозить до 12 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Педофилу из Омской области дали 19 лет строгого режима за 7 преступлений против детей

59-летний фигурант домогался и насиловал детей в возрасте от 6 до 12 лет(подробнее...)