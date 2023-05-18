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Происшествия18 мая 2023 12:00

Педофилу из Омской области дали 19 лет строгого режима за 7 преступлений против детей

59-летний фигурант домогался и насиловал детей в возрасте от 6 до 12 лет
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: СУ СК РФ по Омской области.

Фото: СУ СК РФ по Омской области.

В Калачинске Омской области городской суд вынес приговор 59-летнему педофилу за сексуальные домогательства к 6 детям от 6 до 12 лет. Суд признал мужчину виновным в семи преступлениях разной квалификации - от домогательств до несовершеннолетних сексуального характера до действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в возрасте младше 14-ти.

- С июня 2020 года по март 2022 года он приглашал к себе домой детей своей бывшей сожительницы и знакомой. Обещая им подарки и сладости, он совершал с ними развратные действия и сексуальные домогательства. Одна из потерпевших рассказала все своей бабушке, которая обратилась в полицию, - сообщили в пресс-службе омской облпрокуратуры.

Вину фигурант так и не признал. Суд назначил ему 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. С него должны взыскать еще 500 тысяч рублей в пользу потерпевших.

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