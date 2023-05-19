В Омской области горит крутинский лес

Фото: ГУЛХ по Омской области

Крутинский лес горит в Омской области. Об этом сообщает главное управления лесного хозяйства.

Горение было обнаружено накануне в ходе патрулирования лесоводов. Огонь вышел из болота и перешел на поля.

- Огонь перемахнул через речку Крутиху. Переход огня в лес с земель иных категорий был и остается самой распространенной причиной лесных пожаров, - рассказывает главный лесничий Крутинского района Сергей Ильченко.

Возгорание происходит в сложном для доступа месте, но работники Крутинского лесхоза смогли проложить минполосы и взять огонь в кольцо, пустив встречный пал. Пожар пока находит лазейки, но специалисты делают все для его скорейшей локализации.

Отметим, что с начала сезона в Омской области потушили 343 лесных пожара – это на 20 меньше, чем за аналогичный период прошлого года

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