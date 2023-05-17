В омской Николаевке неизвестные скинули целую кучу мусора на берег Иртыша

Фото: стоп-кадр видео, соцсети.

В омской Николаевке из двух грузовиков свалили целую кучу мусора прямо на берег Иртыша. Местная жительница рассказала, что неизвестные на двух грузовых «ГАЗелях» повадились сбрасывать мусор в запрещенном месте. Их успела снять на видео одна из местных жительниц. - Просто несанкционированную свалку сделали. Выезд к Иртышу за Николаевкой, около ЛЭП, у карьера, — сообщила омичка.

Очевидица сообщила, что передала видео в полицию. Напомним, что омский мэр Шелест сообщал ранее о жестком наказании и высоких штрафах для нарушителей, фигурировавших в подобных инцидентах.