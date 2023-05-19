Омская областная клиническая больница получила 245 кг сливочного масла с кишечной палочкой

Фото: Анатолий ЖДАНОВ, ИД «Коммерсантъ»

Скандал разгорелся в одном из медучреждений города Омска. Подробности озвучили в областной прокуратуре.

Оказалось, в БУЗОО «Областная клиническая больница» пришла партия сливочного масла весом 245 кг. В продукте были обнаружены опасные бактерии.

- В марте 2023 года в областную клиническую больницу по соответствующему договору от предпринимателя было поставлено 245 кг сливочного масла, не отвечающего санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим параметрам. В частности, в масле обнаружены бактерии группы кишечной палочки, - уточнили в надзорном органе.

Сейчас расследование дело находится на контроле прокуратуры. Производителя проверяют специалисты Роспотребнадзора. По результатам всей работы будет вынесено процессуально решение.

Важно отметить, что до пациентов продукция с кишечной палочкой не дошла. Для этого в крупных стационарах существуют специальные контрольные службы, поэтому в Роспотребнадзор заявила сама больница.

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