Заморозки до -7 градусов ожидаются в Омской области с 17 по 19 мая

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Обь-Иртышское метеобюро предупреждает о предстоящих заморозках. Низкие температуры ожидаются преимущественно в ночное время.

Непогода, по данным синоптиков, продлится с 17 по 19 мая. В воздухе столбик термометра опустится до -4 градусов, а в травостое до -7 градусов.

- Главное управление МЧС России по Омской области, в связи с резким ухудшением погоды, рекомендует садоводам обеспечить укрытие сельскохозяйственных культур полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой, - сообщает пресс-служба ГУ МЧЧ России по Омской области.

Спасатели также предостерегают водителей и пешеходов, которых просят быть внимательнее при возможном гололеде. В случае возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать о них по телефону 101.

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