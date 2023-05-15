«Почта России» выпустила серию открыток с пейзажами Омской области

Фото: «Почта России»

За 44 рубля можно купить лимитированную коллекцию почтовых открыток. «Почта России» напечатала достопримечательности 20 регионов страны.

В проекте приняла участие и Омская область. В отделениях теперь можно поискать центральные улицы областного центра, природу региона, стога сена в Калачинском районе и знаменитые озера Муромцевского района. Каждый сюжет напечатан тиражом в тысячу экземпляров.

Фото: «Почта России»

Отметим, что коллекция создавалась совместно с Русским географическим обществом.

Фото: «Почта России»

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