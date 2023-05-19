Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 мая 2023 3:40

Мать и 7-летняя дочь погибли в ночном пожаре в районном поселке Москаленки Омской области

Глава семейства находился на вахте
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: СУ СКР по Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области

Очередная трагедия произошла в Омской области минувшей ночью. В районном поселке Москаленки пожар унес жизни 28-летней омички и ее 7-летней дочери.

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводится доследственная проверка по факту пожара, произошедшего сегодня ночью в районном поселке Москаленки Омской области, - прокомментировали в региональном управлении Следственного комитета.

Известно, что женщина и ребенок отравились угарным газом. Муж в это время находился на вахте. Сейчас на месте работают следователи, устанавливаются причины возгорания.

Фото: СУ СКР по Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели по сценарию потушили здание УМВД России по Омской области

По тревоге звенья МЧС отреагировали на сработавшую пожарную сигнализацию (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП