Спасатели по сценарию потушили здание УМВД России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

16 мая из здания полиции эвакуировали личный состав и посетителей регионального управления. Сработала пожарная система, в одном из помещений был обнаружен очаг задымления.

На самом деле, это были банальные учения. По задумке возгорание произошло в двухэтажном складском помещении. Пламя быстро распространялось по горючим веществам.

- Сработавшая система оповещения о пожаре сигнализировала о необходимости экстренно покинуть помещения. Через эвакуационные выходы личный состав и посетители вышли на улицу, - уточнили в ГУ МЧС России по Омской области.

Сценарий развернулся даже до пострадавшего, которого не смогли найти в толпе эвакуированных. Он остался где-то в огне. Правда, его потом спасли и ликвидировали возгорание.

- Тренировка проводится в условиях, максимально приближенных к реальным, поэтому прибывшие пожарные не знают, где конкретно находится условно-пострадавший. Им необходимо провести разведку, - пояснил начальник первой пожарно-спасательной части майор внутренней службы Антон Грошев.

В ведомстве отметили, что подобные учения необходимы для тренировки личного состава, чтобы выявить ошибки и не повторять их в реальных условиях.

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