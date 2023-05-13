Два смертельных ДТП произошло в Омской области за сутки

Фото: Госавтоинспекция

За минувшие сутки на трассах Омской области погибло два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Первая авария произошла утром 13 мая на трассе Троицкое-Чукреевка. Здесь столкнулись Toyota Corolla и грузовик Howo. Водитель седана погиб на месте. Предварительная версия столкновения - легковушка выехала на встречку.

Еще одно ДТП вечером 12 мая случилось в районе 13 километра дороги Таврическое – Сосновское. Там ВАЗ-2112 улетел в правый кювет и перевернулся.

Фото: Госавтоинспекция

В автомобиле находились двое. До сих пор не понятно, кто сидел за рулем, а кто на пассажирском кресле. Двух пострадавших забрала скорая, один из мужчин скончался в больнице.

Сейчас в обстоятельствах происшествий разбираются следователи.

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