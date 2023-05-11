В аварии на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области пострадали 6 человек

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
В среду вечером, 10 мая, на трассе Челябинск-Новосибирск в Калачинском районе Омской области ГАЗ столкнулся с иномаркой, пострадали шесть человек, в том числе трое детей.
Предварительно установлено, что 39-летний водитель ГАЗа (термобудка) двигался по автодороге Челябинск-Новосибирск. В районе 935-го километра он выехал на полосу встречку и столкнулся с микроавтобусом «Ниссан», за рулем которого находился 41-летний мужчина.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
В результате ДТП пострадали водитель «Ниссана» и его пассажиры — 35-летняя женщина и двое детей (10 лет и 3 года), а также водитель автомобиля ГАЗ и его пассажирка — 52-летняя женщина. Их доставили в медучреждение.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия правоохранители установят в ходе проверки.
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