В аварии на трассе Челябинск-Новосибирск в Омской области пострадали 6 человек

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В среду вечером, 10 мая, на трассе Челябинск-Новосибирск в Калачинском районе Омской области ГАЗ столкнулся с иномаркой, пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель ГАЗа (термобудка) двигался по автодороге Челябинск-Новосибирск. В районе 935-го километра он выехал на полосу встречку и столкнулся с микроавтобусом «Ниссан», за рулем которого находился 41-летний мужчина.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В результате ДТП пострадали водитель «Ниссана» и его пассажиры — 35-летняя женщина и двое детей (10 лет и 3 года), а также водитель автомобиля ГАЗ и его пассажирка — 52-летняя женщина. Их доставили в медучреждение.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия правоохранители установят в ходе проверки.

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