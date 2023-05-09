В центре Омска после столкновения с дорожным знаком перевернулся автомобиль такси

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня, 9 мая, ранним утром на улице Ленина в центре Омска автомобиль такси влетел в стойку дорожного знака и перевернулся.

Предварительно установлено, 36-летний пьяный водитель «Фольксваген Поло», двигаясь по улице Ленина, в районе строения № 3 не справился с управлением и влетел в стойку с дорожным знаком, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП мужчине понадобилась помощь медиков.

— В отношении водителя возбуждены административные делопроизводства по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение технических средств организации дорожного движения), — сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства и причины происшествия правоохранители установят в ходе проверки.

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