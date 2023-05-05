У жителя Омской области за пьяную езду конфисковали 60 тысяч рублей, вырученные от продажи автомобиля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полтавский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу местного жителя. Мужчина и ранее был судим за пьяную езду, но несмотря на административное дело, продолжил водить авто в нетрезвом виде.

- В суде установлено, что в 2019 году гражданин был осужден за неоднократное управление транспортным средством в состоянии опьянения к обязательным работам на срок 400 часов, а также лишен права в течение 3 лет управлять транспортными средствами. Однако мужчина должных выводов для себя не сделал и в вечернее время 19 декабря 2022 года в состоянии алкогольного опьянения сел за руль буксируемого на гибкой сцепке автомобиля «ГАЗ – 3307» и начал движение по автодороге села Ворошилово, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры, заручившись постановлением Госавтоинспекции, выписанным в тот вечер.

Правоохранители выяснили, что после первого инцидента мужчина за ненадобностью продал свой автомобиль за 60 тысяч руб. И гособвинитель предложил суду конфисковать эти деньги. Суд согласился и обратил в доход государства немалую сумму. Кроме того, на полгода любителя выпить отправили в колонию поселения и снова на три года запретили водить машины.