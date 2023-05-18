Двух капитанов экономбезопасности, укравших со склада алкоголь и сигареты, уволят из омского МВД

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Жесткие дисциплинарные меры планирует принять омская полиция в отношении двух сотрудников ОЭБиПК УМВД России по городу Омску. Омичей уволят по статье, а их начальство накажут.

- При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Напомним, честь мундира опорочили два капитана полиции. Они стащили со склада МВД конфискат, который сами туда же и привезли. В списке похищенного: 53 коробки сигарет, содержащих порядка 26 500 пачек различного наименования, 64 бутылки водки, 10 бутылок коньяка, 3 пятилитровых тетрапаках с неустановленной жидкостью.

Ведется расследование уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий.

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