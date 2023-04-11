Два капитала полиции украли конфискат из склада омского МВД

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из склада омского МВД пропали 53 коробки сигарет, содержащих порядка 26 500 пачек различного наименования, 64 бутылки водки, 10 бутылок коньяка, 3 пятилитровых тетрапаках с неустановленной жидкостью. К краже причастны двое сотрудников управления экономической безопасности, сообщает РИА «СуперОмск».

Сообщается, что два капитала полиции вывезли с хранилища продукцию, которую сами же и конфисковали. Их поймали 4 апреля прямо при разгрузке вывезенной продукции.

По данному факту ведется расследование.

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