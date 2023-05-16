Глава СК РФ Бастрыкин потребовал разобраться с омским стрелком, палившим по студентам из окна

Фото: скриншот видео «Инцидент Омск»

Региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело за хулиганство на 25-ленего жителя Омска. Мужчина 14 мая совершил несколько выстрелов из окна в группу студентов.

Оружием послужила винтовка МР-512, в простонародье - «воздушка». Серьезных увечий никто не получил, лишь 17-летний парень отделался царапиной на носу.

- Следственным управлением по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Омска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), - уточнили в профильном ведомстве.

В СК также отметили, что следствие разберется в условиях жизни и воспитания несовершеннолетних детей в семье подозреваемого. По информации СМИ, мужчина ведет асоциальный образ жизни. Дело находится на контроле Центрального аппарата.

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