Омичи смогут заряжать электромобили через телефон

Фото: ПАО «Россети Сибирь».

Владельцам электрокаров теперь станет удобнее заряжать свой транспорт на станциях ПАО «Россети Сибирь – «Омскэнерго». Мобильное приложение «Россети электротранспорт» содержит много полезных и нужных сервисов.

Например, в приложении можно выбрать из списка электрозарядных станций (ЭЗС) те, которые наиболее удобны с точки зрения расположения и сформировать список «Избранное». Причем эта функция доступна не только для Омского региона. Здесь есть полная информация о всех зарядных станциях ПАО «Россети Сибирь», в том числе типы коннекторов, тарифы, текущий статус, статистика пользования инфраструктурой с расходом энергии и стоимость зарядных сессий. Так что можно смело отправляться в путешествие и не беспокоиться о том, где зарядить «железного коня»: с помощью приложения выбираете подходящую станцию и строите к ней маршрут следования с помощью функции «Навигатор». А оплачивать зарядку можно с помощью банковской карты, которую нужно просто привязать к приложению.

На любой вопрос, который может возникнуть у пользователя, в чате приложения либо по телефону ответит техподдержка.

Скачать приложение «Россети электротранспорт» можно в AppStore и GooglePlay.

Важно!

Не забудьте заполнить обязательные поля личного профиля, чтобы максимально использовать всех функций приложения «Россети электротранспорт».

На заметку

В Омске работают пять ЭЗС «Россети Сибирь».

Четыре из них - «медленные», переменного тока, где электромобили заряжаются в среднем четыре часа. Они находятся на территориях АЗС:

- пр-т Сибирский, 15;

- ул. Б. Архитекторов, 1;

- ул. Волгоградская, 96;

- во дворе жилого дома по ул. Перелета, 32.

«Быстрая» ЭЗС постоянного тока установлена на АЗС по ул. Герцена, 60. Она заряжает электромобиль за 40 минут.

Всего на территории присутствия ПАО «Россети Сибирь» работает 81 ЭЗС. Стоимость услуг по зарядке в черте населенных пунктов на медленных станциях составляет 12,5 руб /кВт.ч., на быстрых – 15 руб.

Фото предоставлены ПАО «Россети Сибирь».