При покупке автомобиля поможет нотариус

Вторичный рынок автомобилей на сегодняшний день особенно актуален. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2023 года россияне приобрели 394,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 4,6% больше, чем за тот же месяц прошлого года, а количество выданных кредитов на приобретение автомобилей с пробегом за два месяца 2023 года выросло на 32% (Источник: https://www.autostat.ru/news/54111/, https://www.autostat.ru/news/54170/).

Залог – способ обеспечения исполнения обязательств. Обязанность вернуть кредит при получении его на покупку машины порождает залог такой машины. То есть, кредитор, при неисполнении или ненадлежащем исполнении собственником автомобиля обязанности по оплате кредита вправе в соответствии со ст. 334 ГК РФ обратить взыскание на заложенный автомобиль, а именно, продать его и вырученные деньги направить на погашение долга.

Может оказаться, что недобросовестный продавец машины умышленно скроет информацию от покупателя, что автомобиль находится в залоге, в результате чего такой покупатель, потратив деньги на покупку, либо потеряет машину, либо будет выплачивать кредитору деньги, по сути, второй раз покупая одну и ту же машину.

Избежать такой неприятной ситуации поможет нотариус.

С 1 июля 2014 года нотариусы РФ ведут реестр уведомлений о залоге движимого имущества (далее – РУЗДИ), который является общедоступным - https://www.reestr-zalogov.ru/. В нем содержится информация о залоге транспортных средств, облигаций и прочего движимого имущества. Однако, данный реестр, несмотря на его важность, носит добровольный характер. Законодательно не закреплена обязанность залогодателя или залогодержателя вносить в него сведения в связи с передачей имущества в залог и отсутствие таких сведений в РУЗДИ не влияет на их отношения, но играет немаловажную роль в отношениях между собственником машины и потенциальным покупателем.

Дело в том, что в соответствии со ст. 352 ГК РФ если имущество будет возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать о его залоге (добросовестным приобретателем), то залог в отношении такого имущества прекращается и кредитор уже не сможет обратить на него взыскание, то есть продать с целью получения исполнения обязательств, а будет вынужден решать вопрос возврата долга непосредственно с должником.

Учитывая открытость РУЗДИ, говорить о том, что покупатель не мог знать о залоге автомобиле, невозможно, и чтобы приобрести статус добросовестного покупателя, необходимо получить у нотариуса выписку из РУЗДИ, которая обладает доказательственной силой в суде в случае возникновения спора. В противном случае, доказать суду, что поиск такой информации был осуществлен покупателем самостоятельно, будет затруднительно.

Достаточно прийти к нотариусу в день сделки, зная ФИО собственника автомобиля, дату его рождения, серию и номер паспорта, и нотариус проверит в РУЗДИ информацию, находится ли машина в залоге, и выдаст соответствующий документ. Стоимость такого действия на территории Омской области составляет 110 рублей за одну страницу выдаваемой выписки. Если залог отсутствует, то выписка, как правило, составляется на 1-2 страницах.

Таким образом, пятнадцатиминутный визит к нотариусу исключит риски покупателя транспортного средства и обеспечит спокойствие при его покупке.

Балагина Наталья Валерьевна- помощник нотариуса