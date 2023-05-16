На трассе под Омском «Волга» влетела в пассажирский автобус

Фото: Госавтоинспекция.

В понедельник днем, 15 мая, на трассе в Омском районе «Волга» столкнулась с пассажирским автобусом. Есть пострадавшие.

— Предварительно установлено, что на 2 километре автодороги «Подъезд к поселку Чернолучинский» произошло столкновение пассажирского автобуса «КИА», следовавшего по маршруту №344 «Русский лес - Автовокзал», и автомобиля ГАЗ-31029. 76-летний водитель автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении пассажирским автобусом «Киа» под управлением 38-летнего мужчины, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В результате ДТП пострадал водитель «Волги». Его доставили в больницу с тяжелыми травме. Никто из 25 пассажиров, находившихся в салоне автобуса, за медицинской помощью не обращался.

Сейчас полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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