В Омске пьяный водитель устроил ДТП, в котором один человек погиб и еще пятеро получили травмы

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Минувшей ночью в центре Омска произошло ДТП со смертельным исходом. Авария произошла во втором часу ночи, на улице 10 лет Октября в Центральном округе Омска. 45-летний водитель автомобиля «Хонда» в районе дома 219 не справился с управлением и допустил наезд на автомобиль «Ниссан», который стоял на обочине встречной полосы. После столкновения «Хонда» опрокинулась.

- В результате ДТП на месте скончался пассажир «Ниссана», его личность в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, в момент аварии мужчина вышел из автомобиля и находился рядом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В аварии также насчитывается пять пострадавших: оба водителя, 39-летний пассажир «Хонды», а также пассажира «Ниссана», мужчина 1998 года рождения и 39-летняя женщина.

При этом у водителя «Хонды» выявлены признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Ход расследования этого дела на контроль взяла омская прокуратура.