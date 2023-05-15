В студенческом общежитии Омска парень устроил стрельбу по несовершеннолетнему

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск».

В общежитии студентов ОТСЛиХ 14 мая произошло ЧП. 25-летний мужчина начал стрелять по живой мишени.

- Это полнейший треш! На улице Химиков, 22а какой-то недогерой, решил показать на что он способен, выстрелив несовершеннолетнему студенту в нос из воздушки, - написали очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Омск».

Позже стало известно, что пострадавшим стал 17-летний парень. Между омичами произошел конфликт, и тот, что постарше, взял пневматическую винтовку и выстрелил в своего оппонента.

По информации полиции, жертве оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

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