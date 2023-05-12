В Омске поймали наркомана с гашишем, который оказался крупным поставщиком «соли»

Фото: УМВД России по Омской области

На улице Доковской в Советском округе Омска задержан 22-летний омич с пакетиком гашиша. 3 грамма опасного вещества парень объяснил личными нуждами, якобы сам употребляет и больше ничего.

Правда, при обысках квартиры, где проживал задержанный открылись новые обстоятельства.

- При проведении осмотра места жительства задержанного изъят наркотик синтетической группы – производное N-метилэфедрона массой 498 г. Дальнейшая работа с фигурантом позволила установить организованную для него кураторами наркобизнеса закладку в с. Покровка Омского района. Здесь изъята «соль» массой 500 гр., - уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В ходе допроса омич признался, что устроился наркокурьером через телеграм-канал. Он получал оптовые партии «соли», фасовал на съемной квартире, после чего организовывал тайники-закладки для розничных курьеров.

По факту задержания заведено три уголовных дела, по которым молодому парню грозит пожизненное заключение.

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