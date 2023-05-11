Сотрудник IKEA Белобородов пойдет под суд за откаты от омского предпринимателя на 17 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский суд рассмотрит уголовное дело 41-летнего экс-инженера шведской компании IKEA Дениса Белобородова. мужчину обвиняют в коммерческом подкупе.

Сам фигурант вину не признал, но суд арестовал его имущество на сумму 20 млн рублей. Обвинение утверждено областной прокуратурой.

Расследование показало, что Белобородов в течение 8 лет получат от местного предпринимателя «откаты» за заключение договоров подряда.

- Инженер торговой организации получил 16,8 млн рублей от директора фирмы в качестве коммерческого подкупа за способствование в заключении его предприятием с данными бизнесменом и фирмой договоров на выполнение строительных и иных работ, а также за беспрепятственный приём этих работ, - уточнили в надзорном органе.

По версии омского Следкома, размер вознаграждения был от 3 тысяч до 700 тысяч рублей за оказание общего покровительства. Это примерно 15-20% от цены заключённых договоров.

Отмечается, что о преступлении стало известно после того, как предприниматель поссорился с обвиняемым и написал на него заявление.

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Мужчина 8 лет принимал в дар приличные суммы за привилегированное положение местного бизнесмена

Кировский суд рассмотрит уголовное дело 41-летнего экс-инженера шведской компании IKEA Дениса Белобородова. мужчину обвиняют в коммерческом подкупе.

Сам фигурант вину не признал, но суд арестовал его имущество на сумму 20 млн рублей. Обвинение утверждено областной прокуратурой.

Расследование показало, что Белобородов в течение 8 лет получат от местного предпринимателя «откаты» за заключение договоров подряда.

- Инженер торговой организации получил 16,8 млн рублей от директора фирмы в качестве коммерческого подкупа за способствование в заключении его предприятием с данными бизнесменом и фирмой договоров на выполнение строительных и иных работ, а также за беспрепятственный приём этих работ, - уточнили в надзорном органе.

По версии омского Следкома, размер вознаграждения был от 3 тысяч до 700 тысяч рублей за оказание общего покровительства. Это примерно 15-20% от цены заключённых договоров.

Отмечается, что о преступлении стало известно после того, как предприниматель поссорился с обвиняемым и написал на него заявление.